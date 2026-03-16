Se non riesci a rilassarti in camera da letto il problema potrebbe essere l’illuminazione

Se fai fatica a trovare relax nella tua camera da letto, potrebbe essere collegato all’illuminazione. Non riesci a staccare dopo una giornata intensa, anche con le luci spente? In questi casi, la scelta e l’intensità della luce potrebbero influenzare il tuo stato d’animo e il livello di tranquillità.

In camera da letto non riesci proprio a rilassarti, neppure al termine di una giornata super intensa? Il problema potrebbe essere l'illuminazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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