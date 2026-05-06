trump leone lo scontro inedito e il precedente storico dello schiaffo di anagni

In un episodio che sembra uscire da un passato lontano, due figure di spicco si sono affrontate in un confronto senza precedenti nella storia recente, richiamando alla memoria lo schiaffo di Anagni del 1303, quando il pontefice dell’epoca subì un’umiliazione da parte di un nobile. L’evento attuale si distingue per la sua natura inedita e per il livello di esposizione mediatica, riaccendendo un dibattito sulla tensione tra le parti coinvolte.

Uno scontro che non ha precedenti nella storia contemporanea, e bisogna (forse) risalire allo Schiaffo di Anagni del 1303 – allora c’era Bonifacio VIII, e l’oltraggio arrivò da un nobile in missione per conto del re di Francia – per ritrovare qualcosa di peggio. Donald Trump quindi torna alla carica, contro Leone XIV: «Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare» ha detto il presidente nel corso di un’intervista sul canale televisivo Salem News Channel. Una mossa per certi versi del tutto inattesa in questo momento, visto che giovedì 7 maggio il Segretario di Stato, Marco Rubio, è previsto venga ricevuto dal Papa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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