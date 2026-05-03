Nella vicenda tra il presidente degli Stati Uniti e il Papa si sono inserite diverse figure di rilievo che hanno contribuito a determinare il corso degli eventi. La disputa ha attirato l’attenzione dei media e coinvolge non solo i due protagonisti principali, ma anche numerosi altri soggetti che hanno avuto un ruolo nelle dinamiche della vicenda. La questione ha avuto eco internazionale e ha coinvolto diversi livelli istituzionali.

Dopo l’attacco frontale di The Donald al Papa, i vescovi Usa si sono schierati tutti con Prevost. Giocando di sponda con la diplomazia guidata da Parolin. Un argine contro i falchi dell’amministrazione, dal ‘teologo’ Vance a Paula White-Cain. Nel conflitto apertosi fra il Papa e Donald Trump non ci sono solo i due protagonisti – che certo attirano il grosso dell’attenzione mediatica per ovvie ragioni – ma contano pure tutta una serie di personalità tutt’altro che secondarie. Si tratta delle rispettive squadre, fra cardinali e uomini chiave dell’amministrazione, che hanno alimentato lo scontro o il confronto, inedito, fra Casa Bianca e Santa Sede.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump vs Leone XIV: chi sono i protagonisti dello scontro tra Casa Bianca e Vaticano

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Vorrei un governo che a questo signore della Casa Bianca rispondesse che dovrebbe avere rispetto per l’Italia. E che dovrebbe sciacquarsi la bocca quando parla del contributo dei soldati italiani. Ma no, non è questo il governo che farà quello che andrebbe f x.com