Il Segretario di Stato ha commentato le recenti dichiarazioni del Papa, sottolineando che continuerà a seguire il suo cammino, concentrandosi sulla diffusione del Vangelo e sulla promozione della pace. La frase evidenzia che il Papa prosegue nel suo insegnamento, anche di fronte a eventuali divergenze o critiche. La discussione coinvolge anche il confronto tra alcune affermazioni del Papa e le posizioni di figure politiche statunitensi.

“ Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace – come direbbe San Paolo – opportune et importune'”. Sono le parole del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, riportate da Vatican News, a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo. Il porporato ha risposto alle domande dei giornalisti che parlavano di “un altro attacco” da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro Leone XIV, a due giorni dall’udienza in Vaticano del segretario di Stato Usa, Marco Rubio. “Anche di fronte a questi nuovi attacchi io non so...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump contro il Papa, Parolin: “Leone va avanti per la sua strada e predica la pace”

Trump contro papa Leone XIV. Il nuovo conflitto tra Impero e Papato

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