Il presidente ha deciso di sospendere temporaneamente le operazioni militari previste nel Golfo, a causa della possibilità di un ritorno ai combattimenti con l’Iran. La decisione è stata presa in risposta alle tensioni crescenti e alle recenti minacce di escalation nella regione. La sospensione riguarda in particolare la guida delle navi da guerra statunitensi in quelle acque. La mossa è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali del dipartimento della difesa.

Davanti al rischio della ripresa dei combattimenti, ha sospeso il piano per guidare le navi nello stretto di Hormuz solo due giorni dopo averlo avviato Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato martedì notte che sospenderà il piano per guidare petroliere e navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. L’annuncio è stato una sorpresa: il piano, chiamato “Project Freedom”, era stato annunciato soltanto due giorni prima, e nelle ore precedenti alla sua sospensione vari membri dell’amministrazione statunitense, tra cui il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Difesa Pete Hegseth, ne avevano lodato l’efficacia....🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump ha ceduto di nuovo all’Iran

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

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