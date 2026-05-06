Iran Trump a sorpresa | Grandi progressi verso un accordo definitivo – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato improvvisamente la sospensione di Project Freedom, affermando che sono stati fatti notevoli passi avanti verso un accordo completo e definitivo con l’Iran. La dichiarazione è arrivata senza preavviso e ha attirato l’attenzione di analisti e diplomatici, mentre le trattative tra le parti sembrano proseguire con intensità. Nessun dettaglio sui contenuti o sui tempi di un possibile accordo è stato ancora fornito.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia a sorpresa una sospensione di Project Freedom. E dice che sono stati compiuti «grandi progressi verso un accordo completo e definitivo» con l’Iran. La svolta arriva con un post su Truth in cui il tycoon spiega che il piano per liberare lo Stretto di Hormuz «sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato». L’annuncio ha fatto balzare i futures azionari alimentando le speranze su un accordo di pace a breve. Che consentirebbe la riapertura dello stretto in cui transita il 20% del greggio mondiale. Il negoziato. La mossa è maturata dopo i ripetuti episodi che hanno fatto temere la rottura della tregua.🔗 Leggi su Open.online Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran Notizie correlate Trump mette in ginocchio l'Iran: "Stop all'ultimatum, vicini a un accordo di pace definitivo"Sull'orlo dell'Apocalisse, Donald Trump è a un passo dal raggiungere una vittoria totale sull'Iran. Iran, Trump: "Blocco navale in vigore fino ad accordo definitivo con Teheran"Venerdì l’Iran ha dichiarato di aver riaperto completamente lo Stretto di Hormuz alle navi commerciali, ma il presidente degli Stati Uniti Donald... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Iran, Trump a sorpresa: Grandi progressi verso un accordo definitivo – La diretta; Studio Aperto: Così Trump minaccia l'Iran Video; Gli Emirati lasciano l'Opec, terremoto nel Golfo. Donald Trump: L'Iran è al collasso; Iran, 60 giorni di guerra, ma Trump non s’arrende al Congresso e minaccia gli alleati. Guerra Iran, Trump estende la tregua fino alla proposta di Teheran. Mohammadi: «Espediente per un attacco a sorpresa»Iran. Dopo giorni di braccio di ferro Usa e Iran saranno oggi in Pakistan per il secondo round di colloqui. «Senza un accordo entro mercoledì ripartono le bombe», la minaccia ... quotidianodipuglia.it Trump estende la tregua fino alla presentazione della proposta dell'Iran. Teheran: la proroga è uno stratagemma per attacco a sorpresaGli iraniani: Il presidente Usa vorrebbe trasformare le tratattive nella nostra resa. Secondo Washington, ci sarebbe una spaccatura tra Ghalibaf e il capo delle Guardie Rivoluzionarie a pesare sull’ ... quotidiano.net Tregua tra Stati Uniti e Iran continua a vacillare, mentre Donald Trump annuncia il Project Freedom e minaccia l'Europa con un aumento dei dazi. Le borse europee sono influenzate da tensioni geopolitiche e trimestrali bancarie imminenti. - facebook.com facebook Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran vola dalla Fifa: vertice chiave a Zurigo x.com