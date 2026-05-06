Un episodio alla Casa Bianca ha attirato l’attenzione del pubblico sui social media, quando un breve scambio tra un ex presidente e una bambina appassionata di pallavolo è diventato virale. La bambina ha parlato della sua passione, e lui le ha risposto in modo diretto, concentrandosi sull’altezza. Il video ha generato commenti e reazioni diverse su internet, dividendo gli utenti tra chi lo ha trovato divertente e chi meno.

Un breve scambio alla Casa Bianca è diventato virale nelle ultime ore per la risposta molto diretta di Donald Trump a una bambina che gli stava raccontando la sua passione per la pallavolo. Il presidente ha fatto un commento sull’ altezza della bambina e le ha consigliato di dedicarsi ad altro. Poi con un altro bambino ha parlato delle atlete transgender, definendole “uomini”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Telegraph (@telegraphonline) L’episodio è avvenuto durante un evento dedicato al ritorno del Presidential Fitness Test, il programma scolastico per promuovere l’attività fisica tra gli studenti. Nel corso dell’incontro, il presidente ha parlato con alcuni studenti e giovani sportivi presenti alla cerimonia.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Trump e una bambina pallavolista: il siparietto virale che divide il web, ecco cosa le ha detto sull’altezza

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