Una semplice conversazione sui social si è trasformata in un caso mediatico dopo che un'artista ha pronunciato una frase che ha suscitato reazioni molto dure. La discussione si è rapidamente diffusa online, dividendo gli utenti tra chi difende e chi critica le parole dell'interprete. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha scatenato un acceso dibattito tra il pubblico, evidenziando come un commento possa diventare virale in breve tempo.

Una chiacchierata leggera può trasformarsi in un caso mediatico nel giro di poche ore, soprattutto quando finisce sui social. È quanto accaduto ad Arisa, ospite del podcast di Aurora Ramazzotti, dove tra ironia e spontaneità è emerso un passaggio che ha fatto discutere. Un momento nato quasi per gioco è stato estrapolato e rilanciato online, generando reazioni contrastanti e dividendo il pubblico tra chi ha sorriso e chi, invece, non ha affatto apprezzato. Arisa e le dichiarazioni sulle cartomanti: è polemica sul web. Durante la conversazione, Arisa ha raccontato con naturalezza il suo rapporto con la cartomanzia. Alla domanda « Tu hai detto che hai dieci cartomanti, è vero? », ha risposto: « Ora ne ho una, due, un’altra non mi risponde più perché ha sempre da fare.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Arisa nella bufera, attacchi molto duri per una frase che ha detto: ecco cosa è successo e perché il web si è spaccato

Sanremo 2026 - Arisa canta Quello che le donne non dicono con il Coro del Teatro Regio di Parma

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