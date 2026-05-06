Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove critiche a Papa Leone XIV durante un'intervista con Salem News. In seguito alle sue dichiarazioni, ha affermato che il Papa potrebbe mettere in pericolo molti cattolici e altre persone, senza fornire ulteriori dettagli. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra le autorità religiose e politiche, con dichiarazioni che hanno attirato l'attenzione dei media.

Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Parlando all’emittente Salem Newsn, in un colloquio con il giornalista Hugh Hewitt ha affermato che “il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”. Secondo Trump, Prevost “preferisce parlare di come sia accettabile che l’Iran abbia un’arma nucleare, non penso sia una buona cosa”. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del Segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. È lo stesso Papa a replicare: “La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia”, ha detto in serata uscendo da Castel Gandolfo, ricordando nel merito che “la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump è tornato ad attaccare di nuovo Papa Leone

Trump e Vance attaccano di nuovo Papa Leone

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