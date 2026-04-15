Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato il Papa Leone, accusandolo di aver causato la morte di 42.000 persone innocenti in Iran. Ha aggiunto che i colloqui con Teheran potrebbero riprendere nel prossimo futuro, senza fornire dettagli specifici sulla durata o sui contenuti di eventuali negoziati. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra Washington e Teheran, mentre le comunicazioni tra le due parti sembrano essere in fase di valutazione.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran “è quasi finita”, intanto è tornato ad attaccare Papa Leone XIV sul suo social Truth, “qualcuno gli dica che ha ucciso 42 mila innocenti“. Il capo della Casa Bianca ha ribadito che il conflitto era necessario per disarmare Teheran delle sue capacità sul nucleare. Il vicepresidente Usa JD Vance ha confermato che si sta negoziando proprio per fare in modo che l’Iran non abbia armi nucleari. Trump: “Guerra in Iran quasi finita” “La guerra in Iran è quasi finita. La considero molto vicina alla fine”, sarebbero state queste le parole dette da Donald Trump a Fox. Lo ha riferito su X l’anchor Maria Bartiromo che ha intervistato il tycoon.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone, "qualcuno gli dica che ha ucciso 42 mila innocenti in Iran"

L'appello A TRUMP e ai leader della Terra di PAPA LEONE : Tornino al dialogo

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