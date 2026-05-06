Trump dice che Teheran non ha chance non le ha mai avute
Un esponente di spicco ha dichiarato che l’operazione militare contro l’Iran rappresenta una “scaramuccia”, aggiungendo che Teheran “non ha chance, non le ha mai avute”. La frase è stata pronunciata in un contesto di confronto tra le parti coinvolte, e le sue parole si inseriscono in un discorso più ampio sulla posizione di forza rispetto alle azioni militari. La dichiarazione è stata pubblicata senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni.
“L’operazione militare contro l’Iran è una “scaramuccia”, perché “Teheran non ha chance, non le ha mai avute”. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento nello Studio Ovale. Tensione a Hormuz, dove scatta l’operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Usa sostengono di aver aperto “un corridoio” per garantire il passaggio sicuro nello Stretto. Teheran ricorda e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. “L’obiettivo di Project Freedom è trarre in salvo quasi 23.000 civili, provenienti da 80 Paesi diversi, che sono rimasti intrappolati nel Golfo e abbandonati al loro destino dal regime iraniano”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante
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“Sembra che la gran parte dell’umanità si opponga a questa guerra, che #Trump dice di voler riprendere a combattere per lei” #Iran x.com