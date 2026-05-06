Un esponente di spicco ha dichiarato che l’operazione militare contro l’Iran rappresenta una “scaramuccia”, aggiungendo che Teheran “non ha chance, non le ha mai avute”. La frase è stata pronunciata in un contesto di confronto tra le parti coinvolte, e le sue parole si inseriscono in un discorso più ampio sulla posizione di forza rispetto alle azioni militari. La dichiarazione è stata pubblicata senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni.

“L’operazione militare contro l’Iran è una “scaramuccia”, perché “Teheran non ha chance, non le ha mai avute”. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento nello Studio Ovale. Tensione a Hormuz, dove scatta l’operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Usa sostengono di aver aperto “un corridoio” per garantire il passaggio sicuro nello Stretto. Teheran ricorda e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. “L’obiettivo di Project Freedom è trarre in salvo quasi 23.000 civili, provenienti da 80 Paesi diversi, che sono rimasti intrappolati nel Golfo e abbandonati al loro destino dal regime iraniano”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump dice che “Teheran non ha chance, non le ha mai avute”

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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