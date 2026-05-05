Una sospensione delle tensioni tra le parti sembra ancora lontana, mentre le dichiarazioni di alcuni esponenti indicano che, secondo un ex presidente, le attività di Teheran sono solo piccole schermaglie che non minacciano davvero. Le conversazioni e le dichiarazioni ufficiali sono state fatte dallo Studio Ovale e dal Pentagono, alimentando un clima di incertezza sulla possibilità di una svolta imminente nei rapporti tra le nazioni coinvolte.

Dallo Studio Ovale al Pentagono la domanda da un milione di dollari che tutti hanno rivolto a Donald Trump e ai suoi più alti funzionari è: la tregua con l'Iran regge? E, nonostante la decina di attacchi di Teheran contro navi americane dall’8 aprile scorso, la risposta unanime è stata che il cessate il fuoco resiste. Durante un incontro alla Casa Bianca con un gruppo di bambini per il lancio di un nuovo progetto di fitness nelle scuole, il presidente americano ha insistito che l’Iran vuole un accordo e che una soluzione negoziata è ancora possibile. L’operazione militare e le tensioni a Hormuz per lui sono solo «scaramucce», perché «Teheran non ha chance, non le ha mai avute»: «Sanno quello che devono fare» per non violare la tregua.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tregua appesa a un filo, ma per Trump sono "solo scaramucce, Teheran non ha chance e non le ha mai avute"

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