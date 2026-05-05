tregua appesa a un filo ma per trump sono solo scaramucce teheran non ha chance e non ne ha mai avute

La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran rimane alta, con recenti commenti che definiscono le provocazioni come semplici schermaglie e ribadiscono la convinzione di Washington che Teheran non abbia possibilità di successo nelle sue mosse. Le dichiarazioni sono arrivate nel contesto di un aumento delle tensioni tra le due parti, con l’amministrazione americana che continua a monitorare attentamente ogni sviluppo. Dallo Studio Ovale al Pentagono, l’interrogativo principale resta quello di come evolverà la situazione nelle prossime settimane.

Dallo Studio Ovale al Pentagono la domanda da un milione di dollari che tutti hanno rivolto a Donald Trump e ai suoi più alti funzionari è: la tregua con l'Iran regge? E, nonostante la decina di attacchi di Teheran contro navi americane dall’8 aprile scorso, la risposta unanime è stata che il cessate il fuoco resiste. Durante un incontro alla Casa Bianca con un gruppo di bambini per il lancio di un nuovo progetto di fitness nelle scuole, il presidente americano ha insistito che l’Iran vuole un accordo e che una soluzione negoziata è ancora possibile. L’operazione militare e le tensioni a Hormuz per lui sono solo «scaramucce», perché «Teheran non ha chance, non le ha mai avute»: «Sanno quello che devono fare» per non violare la tregua.🔗 Leggi su Feedpress.me

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