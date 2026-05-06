Iran la diretta Navi Usa nello Stretto pronte all’attacco Poi Trump annuncia la sospensione del Project Freedom

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono intensificate nelle ultime ore, con l'Iran che ha lanciato missili e droni contro obiettivi negli Emirati Arabi Uniti e ha attaccato alcune navi nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, le navi statunitensi presenti nella zona si trovano in posizione di allerta, mentre il presidente annuncia la sospensione del progetto militare chiamato Project Freedom. La situazione rimane molto instabile e soggetta a sviluppi improvvisi.

La fragile tregua tra USA e Iran ora è davvero in bilico. L’Iran ha lanciato missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e ha attaccato alcune navi nel Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno risposto affondando diverse piccole imbarcazioni iraniane durante l’operazione Project Freedom, una mossa per proteggere le navi commerciali bloccate. Trump ha però sospeso temporaneamente l’operazione per favorire i negoziati e un possibile accordo. Rubio, 'bozza risoluzione Onu sulla libertà di navigazione di Hormuz' Su indicazione del presidente Trump, gli Usa, con Bahrein e partner del Golfo - Arabia Saudita, Eau, Kuwait e Qatar - hanno redatto una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per "difendere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz", con lo stop ad "attacchi, posa di mine e pedaggi".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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