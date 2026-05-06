Iran | Trump annuncia sospensione Project Freedom per Stretto di Hormuz
Il governo ha annunciato la sospensione temporanea del Project Freedom, un'iniziativa che riguarda il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata come misura di verifica, con l’obiettivo di valutare la possibilità di raggiungere un accordo con l’Iran. La sospensione, che durerà per un breve periodo, mira a facilitare eventuali negoziati in corso. La notizia arriva in un momento di tensioni nella regione.
Milano, 6 mag. (LaPresse) – “Il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo di tempo per verificare se un accordo possa essere finalizzato e firmato” con l’Iran. Lo ha annunciato in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La decisione, ha precisato Trump, è stata presa “di comune accordo” e “alla luce della richiesta avanzata dal Pakistan e da altri Paesi, dell’enorme successo militare ottenuto durante la campagna contro l’Iran e, inoltre, dei notevoli progressi compiuti verso il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani”.🔗 Leggi su Lapresse.it
Donald Trump Says ‘Project Freedom’ On Hold Amid Ceasefire Negotiations With Iran | 10 News
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