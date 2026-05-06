Il governo ha annunciato la sospensione temporanea del Project Freedom, un'iniziativa che riguarda il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata come misura di verifica, con l’obiettivo di valutare la possibilità di raggiungere un accordo con l’Iran. La sospensione, che durerà per un breve periodo, mira a facilitare eventuali negoziati in corso. La notizia arriva in un momento di tensioni nella regione.

Milano, 6 mag. (LaPresse) – “Il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo di tempo per verificare se un accordo possa essere finalizzato e firmato” con l’Iran. Lo ha annunciato in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La decisione, ha precisato Trump, è stata presa “di comune accordo” e “alla luce della richiesta avanzata dal Pakistan e da altri Paesi, dell’enorme successo militare ottenuto durante la campagna contro l’Iran e, inoltre, dei notevoli progressi compiuti verso il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: Trump annuncia sospensione Project Freedom per Stretto di Hormuz

Donald Trump Says ‘Project Freedom’ On Hold Amid Ceasefire Negotiations With Iran | 10 News

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