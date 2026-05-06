? Cosa scoprirai Cosa prevede il memorandum di una pagina tra Washington e Teheran?. Come influirà lo sblocco dei miliardi congelati sulla stabilità mediorientale?. Perché il Pakistan ha spinto per la sospensione del Project Freedom?. Quali conseguenze avrà il fallimento delle trattative nelle prossime 48 ore?.? In Breve Teheran deve rispondere entro 48 ore sulla moratoria dell'arricchimento dell'uranio.. Il Pakistan sollecita la tregua per garantire il transito nello Stretto di Hormuz.. Il piano prevede un cessate il fuoco in Medio Oriente per 30 giorni.. Washington valuta lo sblocco di miliardi di dollari congelati per il governo Khamenei.. Trump sospende il Project Freedom dopo soli due giorni dall’avvio per favorire le trattative con Teheran e permettere il transito navale nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump blocca il Project Freedom: via libera per l’accordo con l’Iran

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SEGNALI DI PACE TRUMP SOSPENDE "PROJECT FREEDOM", POI PARLA DI "GRANDI PROGRESSI" NELLE TRATTATIVE CON L'IRAN leggi --> https://www.teleone.it/2026/05/06/trump-sospende-project-freedom-e-parla-di-grandi-progressi-nei-ra - facebook.com facebook