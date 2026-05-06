L'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione del Project Freedom, un'operazione volta a proteggere le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. L'iniziativa aveva l'obiettivo di garantire la sicurezza delle rotte marittime nella regione. La decisione arriva in un momento in cui si discute di possibili accordi e di avanzamenti nelle relazioni tra le parti coinvolte.

Dopo un solo giorno dall’inizio dell’operazione, il presidente americanoDonald Trumpcambia ancora le carte in tavola e sospende ilProject Freedomper un breve periodo. L’iniziativa militare-umanitaria promossa ieri dal tycoon mirava asbloccare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuzscortando il passaggio delle navi. Oggi però, con un messaggio suTruth, il capo della Casa Bianca ritratta. Se Trump si è soffermato sui progressi nei negoziati diplomatici, Teheran ha posto il focus su un altro aspetto. In una dichiarazione diffusa dall’emittente stataleInsa, ha infatti rivendicato il “fallimento degli Stati Unitinel raggiungere i propri obiettivi” nell’ambito di “Project Freedom”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump sospende il Project Freedom: ‘Grandi progressi verso un accordo definitivo’

Trump annuncia la sospensione di Project Freedom a Hormuz

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