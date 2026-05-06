Un esponente politico ha accusato il Papa di mettere a rischio molti cattolici e altre persone, affermando che per lui sarebbe accettabile che l’Iran possedesse un’arma nucleare. La dichiarazione è arrivata in risposta a una presa di posizione del Pontefice su questioni internazionali. La polemica si inserisce in un confronto più ampio tra le parti sulle politiche di sicurezza e sulle relazioni tra la Chiesa e alcuni governi.

Il Papa "sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare". Donald Trump sferra un nuovo attacco contro Leone XIV alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio proprio nel tentativo di ricucire i rapporti tra Washington e la Santa Sede, dopo la precedente offensiva verbale del presidente contro il primo Pontefice americano. Intervenendo ai microfoni di Hugh Hewitt, conduttore radiofonico conservatore del network Salem News, Trump ha affermato che il Papa "preferirebbe discutere del fatto che, a suo dire, è lecito per l'Iran possedere un'arma nucleare, un'idea che, a mio avviso, non è affatto positiva".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump, attacco bis al Papa. "Mette a rischio i cattolici"

TRUMP attacca PAPA Leone e si paragona a Gesù: scontro tra USA e Vaticano | The Essential

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