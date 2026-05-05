Trump nuovo attacco al Papa | Mette in pericolo molti cattolici A poche ore dalla visita di Rubio in Vaticano

Da firenzepost.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, un ex presidente ha criticato duramente il Papa, affermando che le sue posizioni potrebbero mettere in pericolo molti cattolici e altre persone. Il commento arriva a poche ore dalla visita di una figura politica di rilievo in Vaticano. La dichiarazione sottolinea una frattura tra l’ex presidente e la figura religiosa, con accuse riguardanti anche la politica nucleare di un paese nel Medio Oriente.

WASHINGTON – Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV: “Penso stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”. Così Donald Trump durante un’intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel torna a criticare Papa Leone. “Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, la pace come direbbe San Paolo” in ogni occasione “opportuna e inopportuna’”. Così il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin a margine delle celebrazioni dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, rispondendo ai giornalisti sull’attacco di Tru,p. “Anche di fronte...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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