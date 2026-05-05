Trump nuovo attacco al Papa | Mette in pericolo molti cattolici A poche ore dalla visita di Rubio in Vaticano

Nelle ultime ore, un ex presidente ha criticato duramente il Papa, affermando che le sue posizioni potrebbero mettere in pericolo molti cattolici e altre persone. Il commento arriva a poche ore dalla visita di una figura politica di rilievo in Vaticano. La dichiarazione sottolinea una frattura tra l’ex presidente e la figura religiosa, con accuse riguardanti anche la politica nucleare di un paese nel Medio Oriente.

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Donald Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV, accusandolo di “mettere in pericolo molti cattolici” per la sua posizione sull’Iran. Dal Vaticano, il cardinale Pietro Parolin ha ricordato che il ruolo del Pontefice è “predicare la pace”, anche quando questa p - facebook.com facebook

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