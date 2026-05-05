Il Papa mette a rischio i cattolici | il nuovo affondo shock di Trump contro Leone XIV

Dopo una breve pausa, Donald Trump ha rivolto nuove accuse nei confronti di Papa Leone XIV, riaccendendo il dibattito pubblico. Le dichiarazioni dell’ex presidente statunitense sono state riportate da diverse fonti giornalistiche e hanno attirato l’attenzione di media e commentatori. La polemica riguarda presunte azioni o scelte del pontefice che, secondo Trump, avrebbero messo in discussione la posizione dei cattolici. La vicenda ha generato reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori.

Ci risiamo: dopo una breve tregua, Donald Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. A pochi giorni dalla visita in Vaticano, già programmata e durante la quale è previsto un faccia a faccia con il Pontefice, del Segretario di Stato americano Marco Rubio, il tycoon ha dichiarato che, a suo dire, il Papa “sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”. Le dichiarazioni, rilasciate in diretta televisiva, segnano un nuovo affondo dell’inquilino della Casa Bianca, che torna a insinuare come Leone XIV sarebbe favorevole a dotare l’Iran di armi nucleari. “Penso che (il Papa, ndr) stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ma immagino che, se dipendesse da lui, gli andrebbe benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”, ha affermato Trump intervenendo a Salem News Channel.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Il Papa mette a rischio i cattolici”: il nuovo affondo shock di Trump contro Leone XIV Watch how this priest responded to Donald Trump's attacks on Pope Leo XIV. Notizie correlate Leggi anche: Trump di nuovo contro il Papa: «Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici» Leggi anche: Trump, nuovo attacco a Papa Leone: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Papa mette in guardia dai ladri di gioia; Il Papa mette in guardia da quei ladri che combattono guerre sanguinose rubando il futuro; Il Papa a 50 anni dal sisma in Friuli: il ricordo della tragedia promuova fraternità e carità; Guerra Usa-Iran, la rete diplomatica di Leone: Vaticano mobilitato per la pace. Trump attacca ancora il Papa: Mette in pericolo i cattoliciLe nuove dichiarazioni del Presidente statunitense arrivano a pochi giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano ... italiaoggi.it Trump di nuovo contro il Papa: «Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici»«Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone». Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump all'emittente Salem News, a due giorni ... corriereadriatico.it Trump di nuovo contro il Papa: «Mette in pericolo molti cattolici» - facebook.com facebook