Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom a Hormuz

Il presidente ha annunciato una sospensione temporanea del Project Freedom a Hormuz, specificando che questa decisione è stata presa su richiesta del Pakistan e di altri paesi. La sospensione riguarda un'operazione in corso nella regione del Golfo, e il governo ha comunicato che la misura sarà valida per un periodo limitato. Nessuna data precisa è stata fornita per la ripresa delle attività.

Trump sospende il Project Freedom. "Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente che, pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto". Lo scrive il presidente Usa su Truth. Rubio: 'Project Freedom è difensiva, se sparano per primi risponderemo' "E' chiaro e che tutti comprendano che questa non è un'operazione offensiva.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom a Hormuz Notizie correlate Leggi anche: Iran: Trump annuncia sospensione Project Freedom per Stretto di Hormuz Trump annuncia “Project Freedom” per sbloccare le navi nello Stretto di HormuzABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio dell’operazione Gli Stati Uniti si preparano ad avviare “Project Freedom”, un’operazione finalizzata a liberare... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom a Hormuz - LIVEBLOG; IRAN: TRUMP ANNUNCIA IL PROJECT FREEDOM A HORMUZ. MISSILI, DRONI E NAVI RIVALI NEL CUORE DEL GOLFO PERSICO; Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom a Hormuz; Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom a Hormuz. Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom a HormuzTrump sospende il Project Freedom. Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto c ... gazzettadelsud.it Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom a Hormuz - LIVEBLOGDonald Trump sospende il Project Freedom. Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del ... ansa.it Trump annuncia la sospensione dell'operazione "Project Freedom" La serata del 5 maggio, ora della costa orientale degli Stati Uniti, il Presidente americano Donald Trump ha dichiarato su un social media che l’operazione “Project Freedom”, volta a “facilitare - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump sospende il Project Freedom. #ANSA x.com