Trump annuncia Project Freedom per sbloccare le navi nello Stretto di Hormuz
Gli Stati Uniti hanno annunciato l’avvio di “Project Freedom”, un’operazione volta a sbloccare le navi attualmente ferme nello Stretto di Hormuz. L’annuncio è stato fatto recentemente, senza ulteriori dettagli sui metodi o le tempistiche dell’intervento. La decisione arriva in un momento di tensione nella regione, dove il passaggio di mercantili è spesso soggetto a restrizioni e blocchi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio dell’operazione. Gli Stati Uniti si preparano ad avviare “Project Freedom”, un’operazione finalizzata a liberare le navi attualmente bloccate nello Stretto di Hormuz. L’annuncio è stato dato dal presidente Donald Trump attraverso il suo social Truth. Avvio immediato della missione. Secondo quanto dichiarato, l’iniziativa partirà lunedì mattina, secondo l’orario del Medio Oriente. Trump ha sottolineato di essere aggiornato sui colloqui in corso con l’Iran, definiti positivi e potenzialmente utili a raggiungere risultati favorevoli per tutte le parti coinvolte. Situazione critica per le navi. Il presidente ha inoltre evidenziato una situazione preoccupante: molte delle imbarcazioni ferme starebbero esaurendo le scorte di cibo, aumentando l’urgenza di un intervento rapido.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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