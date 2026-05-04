Trump annuncia Project Freedom per sbloccare le navi nello Stretto di Hormuz

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’avvio di “Project Freedom”, un’operazione volta a sbloccare le navi attualmente ferme nello Stretto di Hormuz. L’annuncio è stato fatto recentemente, senza ulteriori dettagli sui metodi o le tempistiche dell’intervento. La decisione arriva in un momento di tensione nella regione, dove il passaggio di mercantili è spesso soggetto a restrizioni e blocchi.