trump annuncia una breve sospensione del project freedom a hormuz il post nella notte

Nella notte, un annuncio ha comunicato la sospensione temporanea del Project Freedom a Hormuz. La decisione è stata presa su richiesta di vari paesi, tra cui il Pakistan. La misura riguarda una delle operazioni militari coinvolte nella regione e viene comunicata attraverso un messaggio diffuso sui social media. Al momento, non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle motivazioni specifiche dietro questa sospensione.

Trump sospende il Project Freedom. "Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente che, pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto". Lo scrive il presidente Usa su Truth. Rubio: 'Project Freedom è difensiva, se sparano per primi risponderemo' "E' chiaro e che tutti comprendano che questa non è un'operazione offensiva.🔗 Leggi su Feedpress.me

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MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump sospende il Project Freedom. #ANSA x.com