Truffe delle cripto-valute | ecco i siti abusivi oscurati dalla Consob

La Consob ha disposto l’oscuramento di dieci siti internet che offrivano servizi relativi alle cripto-valute senza autorizzazione. L’azione si inserisce nel quadro delle misure contro l’abusivismo finanziario, con l’obiettivo di tutelare gli utenti da possibili frodi. Questi siti, che operavano illegalmente, sono stati chiusi per impedire ulteriori attività illecite nel settore delle criptovalute. La misura riguarda esclusivamente piattaforme che svolgevano attività non autorizzate.

Attenzione alle truffe delle cripto-valute. La Consob, nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo finanziario, ha ordinato complessivamente l’oscuramento di dieci siti internet che prestavano abusivamente servizi per le cripto-attività. Di seguito l’elenco dei siti per cui è stato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Truffato con i bitcoin - Storie italiane 02/01/2026

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