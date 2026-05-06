Il mercato delle criptovalute ha visto un aumento delle truffe, con schemi sempre più complessi e mirati a ingannare gli investitori. Le frodi crypto coinvolgono spesso false promesse di guadagni rapidi o piattaforme counterfeit che sottraggono denaro agli utenti. Per contrastare queste pratiche, sono state individuate quattro strategie fondamentali per identificare le truffe e proteggersi da eventuali rischi.

Roma, 6 maggio 2026 – Il mercato delle criptovalute, pur rappresentando una frontiera dell'innovazione tecnologica, ha generato un ecosistema parallelo di frodi altamente sofisticate. Nel 2025, i dati della Polizia Postale e delle autorità europee evidenziano come il fenomeno del “trading truffa” sia la prima causa di perdita di capitale non dovuta a dinamiche di mercato. Il danno non è solo individuale: queste attività sottraggono liquidità al circuito economico legale, alimentando il riciclaggio internazionale. L'inganno del professionismo: i falsi operatori. Il punto di partenza di quasi ogni truffa è la costruzione di una credibilità artificiale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Truffe crypto: cosa sono, come smascherarle e mettersi al sicuro in 4 mosse

Truffato con i bitcoin - Storie italiane 02/01/2026

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