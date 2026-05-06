Truffa da 50mila euro a tre anziani arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver truffato tre anziani tra San Lazzaro e Bologna, sottraendo complessivamente circa 50mila euro. Le vittime avevano subito inganni e raggiri, e le autorità hanno condotto le indagini che hanno portato all’identificazione del sospetto. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore, e l’uomo si trova ora a disposizione delle forze dell’ordine.

Aveva truffato alcuni anziani tra San Lazzaro e Bologna, ma è stato identificato e arrestato: i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Lazzaro hanno eseguito un’ordinanza del giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne tunisino, residente a Caivano, nel napoletano. Il giovane è indagato per i reati di truffa e furto aggravato e in concorso. La custodia cautelare è stata richiesta dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che ha coordinato le indagini dei militari del nucleo operativo a seguito dei fatti accaduti nella giornata del 2 marzo scorso a Bologna e a San Lazzaro di Savena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa da 50mila euro a tre anziani, arrestato Notizie correlate Anziani raggirati da finto carabiniere, truffa da 40 mila euro: 33enne napoletano arrestato prima di ripartireSi era presentato alla porta, sorridente e con un tesserino identificativo, spacciandosi per un perito dei carabinieri, ma il suo obiettivo in realtà... Leggi anche: Truffa a un 98enne, nasconde 50mila euro... negli slip: arrestato 19enne a Benevento Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Truffa da 50mila euro a tre anziani, arrestato; La truffa dei gioielli rubati colpisce ancora: raggiro da 50mila euro; Frode informatica da 50mila euro: denunciato 22enne dopo la truffa a una donna della Sabina; Cassino – Truffa ad anziani da 50mila euro, coppia fermata dalla polizia. Truffa da 50mila euro a tre anziani, arrestatoIl 21enne, residente nel Napoletano, aveva sottratto gioielli con la tecnica del finto carabiniere. Incastrato dai video del citofono ... ilrestodelcarlino.it Finti poliziotti rapinano un’anziana: arrestati a Salerno dopo un colpo da 50mila euroIl raggiro era stato messo in atto con la tecnica del finto poliziotto: i malviventi avevano convinto una donna di 83 anni a consegnare gioielli e preziosi per un valore complessivo di circa 50mila ... agro24.it "Salve deputato. Se può fare girare questo video, mia sorella ha appena subito una truffa da questo personaggio con la solita telefonata. Sono qui sul posto la polizia e la scientifica." - facebook.com facebook La truffa dei gioielli rubati colpisce ancora: raggiro da 50mila euro x.com