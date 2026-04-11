Truffa a un 98enne nasconde 50mila euro negli slip | arrestato 19enne a Benevento

Un giovane di 19 anni, di origine egiziana e residente nel Napoletano, è stato arrestato dai carabinieri nel Sannio con l’accusa di tentata truffa aggravata ai danni di un anziano. Durante un controllo, i militari hanno trovato circa 50mila euro nascosti negli slip dell’arrestato. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, quando i carabinieri hanno fermato e perquisito il giovane.

Un bottino da circa 50mila euro nascosto negli slip. È quanto scoperto dai carabinieri nel Sannio, dove nella tarda serata di ieri è stato arrestato un 19enne di origine egiziana, domiciliato nel Napoletano, accusato di tentata truffa aggravata ai danni di un anziano. La vittima è un uomo di 98 anni residente a Paduli, contattato telefonicamente da un interlocutore che, fingendosi il nipote, è riuscito a convincerlo a raccogliere denaro contante e gioielli da consegnare a un presunto amico incaricato del ritiro. Il raggiro e la consegna L’anziano, insieme alla moglie, ha preparato contanti e diversi monili preziosi, lasciandoli sul tavolo come indicato durante la telefonata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Truffa a un 98enne, nasconde 50mila euro... negli slip: arrestato 19enne a Benevento Finto maresciallo truffa un anziano: arrestato 33enne con 4mila euro e oro nascosti negli slipNel pomeriggio odierno personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento ha tratto in arresto un pregiudicato 33enne, di origini napoletane,... Fallisce la truffa del finto parente: bloccato e arrestato con il bottino negli slipTempo di lettura: 2 minutiAncora un episodio di tentata truffa ai danni di persone anziane è stato prontamente sventato grazie al tempestivo... Truffa a un 98enne, nasconde 50mila euro... negli slip: arrestato 19enne a BeneventoIl giovane bloccato dai carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino: recuperati contanti e gioielli sottratti con il raggiro del finto nipote ... gazzettadelsud.it Paduli, la truffa del finto parente fallisce: 19enne bloccato e arrestato con bottino da 50mila euro negli slipAncora un episodio di tentata truffa ai danni di persone anziane è stato prontamente sventato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno tratto in arresto, ... ntr24.tv