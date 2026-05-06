Truffa assicurativa al Fulgor Broker condannato a 8 mesi

Si è concluso ieri, davanti al giudice monocratico Margherita Brunelli, il processo per truffa assicurativa avvenuto presso il negozio Fulgor. Il broker coinvolto è stato condannato a otto mesi di reclusione. L'udienza si è svolta senza la presenza di altri imputati o testimoni, e la sentenza è stata resa pubblica al termine della discussione.

Si è concluso ieri, dinanzi al giudice monocratico Margherita Brunelli, il processo per truffa a carico di Pierluigi Chieffi, 58enne foggiano residente a Riccione, finito alla sbarra poiché ritenuto autore di un raggiro assicurativo ai danni della società vincitrice di un appalto per la gestione e i lavori al cinema Fulgor. Un’inchiesta risalente al 2017, condotta dal pm Davide Ercolani, e arrivata a sentenza ieri mattina quando il giudice ha condannato l’imputato, difeso dall’avvocato Antonio Paone, a una pena di 8 mesi di reclusione e spese processuali, oltre al risarcimento danni stabiliti in apposita sede da liquidare alla parte civile, rappresentata dagli avvocati Alessandro Catrani e Francesca Lotti, e condanna alla rifusione delle spese di parte civile quantificate in seimila euro più oneri di legge.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa assicurativa al Fulgor. Broker condannato a 8 mesi Notizie correlate Leggi anche: Dal rogo dell'auto di Barzan alla truffa al Fulgor: nuova condanna per il broker truffatore seriale Truffa assicurativa online: preso il finto broker che rubò 1200 euroI Carabinieri della Stazione di San Luca hanno individuato un giovane residente in provincia di Crotone, accusato di aver orchestrato un inganno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Truffa assicurativa al Fulgor. Broker condannato a 8 mesi; Truffa i gestori del cinema Fulgor, condanna per un finto assicuratore; Rimini. Truffa da 38mila euro al Cinema Fulgor: broker condannato a 8 mesi di carcere. Truffa assicurativa al Fulgor. Broker condannato a 8 mesiSi è concluso ieri, dinanzi al giudice monocratico Margherita Brunelli, il processo per truffa a carico di Pierluigi Chieffi, ... ilrestodelcarlino.it Dal rogo dell'auto di Barzan alla truffa al Fulgor: nuova condanna per il broker truffatoreDalle fiamme che avvolsero l’auto del criminalista Davide Barzan ai documenti contraffatti per il bando della sala felliniana: la ricostruzione dei traffici del broker e la nuova sentenza emessa dal T ... riminitoday.it Truffe assicurative a Palermo, blitz della Finanza: coinvolte oltre 60 persone https://qds.it/palermo-60-persone-truffa-assicurativa-cronaca-finanza/ - facebook.com facebook