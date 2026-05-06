La polemica tra i dipendenti di Trotta Bus e l’azienda continua, con alcune corse urbane che non vengono effettuate. Nonostante ciò, il Comune e la Regione Campania continuano a versare i rimborsi per i chilometri non percorsi. In questo modo, le istituzioni pubbliche pagano comunque per un servizio che non viene fornito ai cittadini, generando tensioni tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Le corse su alcune linee cittadine non ci sono, ma il Comune e la Regione Campania corrispondono a Trotta Bus comunque il rimborso dei chilometri non effettuati: le istituzioni pubbliche pagano dunque quel servizio che non viene reso al cittadino. E’ pesante l’accusa che viene lanciata da alcuni dipendenti della ditta che gestisce in regime di proroga il trasporto pubblico in città: alla nostra redazione sono pervenute da parte di alcuni lavoratori nuove contestazioni a seguito della scelta aziendale (LEGGI QUI) delle ferie forzate per sette autisti e del fermo, ufficialmente per motivi tecnici, di ben otto mezzi con il conseguente annullamento di alcune corse.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trotta bus: non accenna a fermarsi la polemica tra dipendenti e azienda

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