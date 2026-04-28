L’azienda di trasporto pubblico ha confermato di non voler ripensare alla sospensione di 15 dipendenti, mantenendo ferma la propria posizione senza aprire a ulteriori discussioni. La situazione riguarda la gestione del servizio cittadino, con la decisione di chiudere ogni possibilità di confronto. La vicenda si protrae da tempo senza che siano stati trovati accordi tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti Ancora un nulla di fatto sul fronte della gestione del trasporto pubblico cittadino. L’ennesima riunione, stavolta prevista in Prefettura, per dirimere il complesso iter di passaggio tra nuovo e vecchio gestore, si è risolta con un nuovo nulla di fatto. Presente stavolta Trotta Bus ma c’è stata una totale chiusura sulle tante situazioni presenti. Da parte dell’azienda bocche cucite al termine del summit durato oltre due ore con sindacati e Comune con l’assessore Luigi Ambrosone. Pochissime anche le novità anche sulle ragioni del ritardo nel passaggio di cantiere che avrebbe dovuto avvenire già il primo giorno dell’anno, ma questa scadenza tarda ad essere onorata ed Air Campania, la Società subentrante continua a restare nel limbo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trotta Bus, nessun ripensamento dell’azienda sui 15 dipendenti sospesi: chiusura totale al dialogo

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