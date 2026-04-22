Mezzi obsoleti e senza ricambi | stop alle corse Trotta Bus sanziona 15 dipendenti

A seguito di problemi legati ai mezzi di trasporto, Trotta Bus ha deciso di sanzionare 15 dipendenti. La motivazione si basa sul fatto che alcuni veicoli risultano obsoleti e privi di ricambi necessari per il loro funzionamento. La società ha quindi adottato misure disciplinari contro il personale coinvolto, fermo restando che le corse sono state temporaneamente sospese. La situazione interessa la continuità dei servizi di trasporto in alcune zone.

Tempo di lettura: < 1 minuto Provvedimento disciplinare a carico di 15 dipendenti: questa la risposta di Trotta Bus rispetto alla clamorosa protesta di alcuni autisti che nella giornata di ieri hanno interrotto la corsa dei mezzi loro assegnati rientrando anticipatamente in deposito asserendo di non poter garantire la sicurezza dei viaggiatori continuando a viaggiare su mezzi oblsoleti, non adeguatamente mantenuti e per i quali peraltro non sono disponibili ricambi in caso di eventuali guasti. La notizia dei provvedimenti disciplinari è stata resa nota dai destinatari della misura giunto nella serata di ieri. Hanno avuto comunicazione dall’addetto all’esercizio di turno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mezzi obsoleti e senza ricambi: stop alle corse, Trotta Bus sanziona 15 dipendenti Notizie correlate Autobus senza gasolio, mezzi di Trotta rientrano nel deposito e corse saltateTempo di lettura: < 1 minutoDisservizio questa mattina per alcuni autobus delle linee urbane di Trotta per il trasporto pubblico locale del capoluogo. Trotta Bus, crisi senza fine: i mezzi restano a piedi senza gasolioTempo di lettura: < 1 minutoDisservizio questa mattina per alcuni autobus delle linee urbane di Trotta per il trasporto pubblico locale del capoluogo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mezzi obsoleti e senza ricambi: stop alle corse, Trotta Bus sanziona 15 dipendenti; Vicenda Trotta, sindacati pronti allo stato di agitazione. Bus a Benevento, mezzi rientrati e corse a singhiozzo: odissea per gli utentiMezzi fermi in deposito, corse saltate, lavoratori sul piede di guerra. Servizio bus nel caos a Benevento per il mancato passaggio da Trotta ad Air. Il Comune prova a sbrogliare la ... ilmattino.it Benevento, bus Trotta. Nuova proroga: «Disagi e mezzi non idonei»Nuova proroga in arrivo per Trotta. I tre mesi di extratime concessi sul finire dello scorso anno non sono bastati per avere un nuovo vettore del trasporto pubblico locale. Ne occorrerà quantomeno un ... ilmattino.it Buongiorno e buon venerdì da Benevento con l’Irisbus Citelis di Trotta Bus Mobility, insolita presenza in servizio di linea 14 dove normalmente viene utilizzato un EuroPolis . . . Benevento, Campania . Gabri656 . Trotta Bus Mobility . . #benevento #i - facebook.com facebook