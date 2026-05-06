Ryanair Troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi | la proposta della compagnia

Da dayitalianews.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ryanair ha segnalato un incremento dei voli che sono stati dirottati a causa di passeggeri ubriachi. La compagnia ha evidenziato come il numero di tali interventi sia cresciuto di recente, portando a modifiche di rotta durante i voli. La situazione viene descritta come un problema in aumento, con la compagnia che si dice preoccupata per l'incremento di episodi di questo tipo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme della compagnia sui passeggeri ubriachi. La compagnia aerea Ryanair lancia un nuovo allarme: il numero di voli costretti a cambiare rotta a causa di passeggeri ubriachi è in aumento. Per questo motivo, il CEO Michael O’Leary propone una misura drastica: vietare la vendita di alcolici negli aeroporti durante le prime ore del mattino. La proposta: niente alcol prima dell’apertura dei pub. In un’intervista rilasciata oggi, 6 maggio 2026, al quotidiano The Times, O’Leary ha evidenziato come la situazione stia peggiorando. Secondo il dirigente, non ha senso servire bevande alcoliche già alle cinque o sei del mattino, pratica che contribuirebbe a comportamenti problematici tra i passeggeri.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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