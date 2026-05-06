Troppi passeggeri ubriachi sui voli Ryanair | Stop alle birre all’alba negli aeroporti

L'amministratore delegato di Ryanair ha annunciato che la compagnia intende vietare la vendita di birre negli aeroporti durante le prime ore del mattino, in risposta all’aumento di passeggeri ubriachi sui voli. La decisione arriva dopo vari episodi in cui passeggeri in stato di ebbrezza hanno creato disagi a bordo e nelle aree aeroportuali. La misura entrerà in vigore nelle prossime settimane e riguarda tutti gli aeroporti di interesse internazionale della compagnia.

Roma, 6 maggio 2026 – L’amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, torna all’attacco contro l’ abuso di alcol negli aeroporti. Secondo il manager, il numero di voli costretti a cambiare rotta a causa di passeggeri ubriachi è aumentato in modo preoccupante, tanto da spingere la compagnia a chiedere nuove limitazioni sulla vendita di bevande alcoliche. O’Leary: “Non capisco perché si servano birre alle cinque del mattino”. Michael O’Leary non ha usato mezzi termini. In un’intervista al Times, il CEO di Ryanair ha criticato apertamente la vendita di alcolici nelle prime ore del mattino negli aeroporti europei, chiedendo regole più severe per limitare i comportamenti problematici a bordo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Troppi passeggeri ubriachi sui voli, Ryanair: “Stop alle birre all’alba negli aeroporti” Notizie correlate Leggi anche: “Troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi”, Ryanair chiede di vietare l’alcol negli aeroporti al mattino Ryanair, “Troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi”: la proposta della compagniaABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme della compagnia sui passeggeri ubriachi La compagnia aerea Ryanair lancia un nuovo allarme: il numero di voli... Una raccolta di contenuti Si parla di: Troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi, Ryanair chiede di vietare l’alcol negli aeroporti al mattino. Troppi passeggeri ubriachi sui voli, Ryanair: Stop alle birre all’alba negli aeroportiMichael O’Leary non ha usato mezzi termini. In un’intervista al Times, il CEO di Ryanair ha criticato apertamente la vendita di alcolici nelle prime ore del mattino negli aeroporti europei, chiedendo ... quotidiano.net Troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi, Ryanair chiede di vietare l'alcol negli aeroporti al mattinoNiente alcolici nei bar degli aeroporti prima dei voli mattutini. È la richiesta di Michael O’Leary, Ceo di Ryanair, nel tentativo di contrastare il comportamento aggressivo e l’ubriachezza dei passeg ... notizie.it