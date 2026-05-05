Turismo quando i dati non tornano Il sindaco attacca | A Santarcangelo il 30% delle attività è fantasma

A Santarcangelo si registra un aumento dei pernottamenti del 13% tra gennaio e febbraio, mentre durante il ponte del 1° maggio si è osservato un incremento nel numero di visitatori. Tuttavia, il sindaco ha espresso preoccupazione riguardo a un'alta percentuale di attività commerciali considerate 'fantasma', pari al 30%, evidenziando una discrepanza tra i dati ufficiali e la realtà delle imprese locali.

A Santarcangelo boom nel Ponte del 1° Maggio, turisti in lievissima flessione fra gennaio e febbraio e pernottamenti cresciuti del 13%, ma il 30% di attività ‘fantasma’ fa infuriare il sindaco Filippo Sacchetti: “In un territorio con una percentuale di rispondenti ai rilevatori regionali intorno.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Turismo, corso gratuito per tecnico delle attività di gestione e promozione delle strutture ricettiveL'Agenzia Formativa Cescot Arezzo organizza un percorso formativo gratuito per diventare tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione...

Allerta Meteo, il sindaco Trantino dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole“Dopo aver verificato i modelli previsionali ed esserci consultati anche con altri enti, abbiamo deciso di sospendere l'attività didattiche per...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Concorso Ministero del Turismo e Preparazione Efficace; Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Turismo da record a Milano, 23 milioni di presenze: il 68% dei visitatori è straniero. I dati del boom; Come guerre e rincari cambiano il turismo, Torino soldout il 1° maggio grazie a food e style tour.

Turismo crocieristico: 199 miliardi di dollari di produzione. I dati WttcSecondo l'ultimo report del Wttc il settore crocieristico ha generato 199 miliardi di dollari di produzione economica totale ... guidaviaggi.it

Turismo da record a Milano, 23 milioni di presenze: il 68% dei visitatori è straniero. I dati del boomLa Lombardia continua a essere meta di turismo. Nel 2025 sono state registrati oltre 22 milioni e 300mila arrivi, e circa 56 milioni e 700mila presenze ... milanotoday.it

5/5/26. Domani open day all'Enaip per ITS Academy Turismo Veneto di Chioggia. Torna l’open day Factory Experience per presentare l’ITS Academy Turismo Veneto di Chioggia. Domani, mercoledi 6 maggio 2026, alle ore 15:30 presso l’Enaip i partecipanti - facebook.com facebook

Dopo le dimissioni da ministro del Turismo, per Santanchè continuano i guai giudiziari e l'epopea di Visibilia, gravata da 7 milioni di debiti, che continua a passare di mano in mano per evitare un altro fallimento e un’indagine per bancarotta. Domenica dalle 2 x.com