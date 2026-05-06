Troilo accende il campo e il mercato | scintille con Barella e il Sunderland sonda il terreno

Mariano Troilo è protagonista di due eventi distinti: da un lato, un incidente durante la partita contro l’Inter che ha coinvolto Nicolò Barella, dall’altro, l’interesse del Sunderland per il difensore argentino del Parma. In campo, si è verificato un episodio acceso tra Troilo e Barella, mentre sul mercato si aprono possibilità di trasferimento per il calciatore argentino. La situazione si sviluppa in un clima di tensione e interesse crescente.

Mariano Troilo si prende la scena e lo fa su più livelli. Da una parte il campo, con l’episodio acceso contro Nicolò Barella nella sfida contro l’Inter; dall’altra il mercato, che inizia a muoversi attorno al difensore argentino del Parma.Il confronto con il centrocampista nerazzurro, nato da un.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Inter Parma, scintille Troilo e Barella: «Zitto che sei fuori dal Mondiale». «Manco sanno chi è in Argentina», la risposta del nerazzurroCurtis Jones Inter, apertura totale ai nerazzurri! Romano fa sognare i tifosi: «Voleva venire già a gennaio» Sassuolo, occhio al futuro di Kone!... Possibile addio Lobotka-Anguissa, Manna sonda il mercatoIl direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna è al lavoro per trovare rinforzi a centrocampo in caso di partenza del duo Lobotka-Anguissa. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Barella-Troilo, che scintille: Sai cosa mi ha detto? Sei fuori dal Mondiale! Ma se manco…. Barella su Troilo: In Argentina non sanno neanche chi siaTensione in campo durante Inter-Parma di domenica scorsa. Come riportato da Dazn nel programma BordoCam, dopo un contrasto di gioco tra il difensore crociato Troilo e il centrocampista nerazzurro Ba ... gazzettadiparma.it Barella-Troilo, che scintille: Sai cosa mi ha detto? Sei fuori dal Mondiale! Ma se manco…Inter-Parma non è stata una partita tutta rose e fiori: c'è stato infatti un episodio che ha letteralmente infiammato la sfida ... msn.com