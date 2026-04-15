Il direttore sportivo del Napoli sta monitorando il mercato alla ricerca di possibili rinforzi per il centrocampo, in vista di un possibile addio di due giocatori chiave. Si tratta di verificare eventuali alternative per sostituire Lobotka e Anguissa, entrambi considerati elementi fondamentali nella rosa attuale. Le trattative sono in fase di valutazione e non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo a eventuali cessioni o acquisti.

Il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna è al lavoro per trovare rinforzi a centrocampo in caso di partenza del duo Lobotka-Anguissa. “Il nuovo ciclo, dunque, potrebbe ricominciare dalla rivoluzione in mediana, dove quest’anno è esploso anche Vergara. Il sostituto di Lobotka sarebbe già in casa ed è quel Billy Gilmour che nel 2024 Conte ha fortemente voluto in azzurro. Anguissa, invece, da anni non ha un’alternativa ed è anche complicato trovare un giocatore che possa rimpiazzarlo adeguatamente. Il Napoli, per il centrocampo, ha messo gli occhi su Gomes del Wolverhampton e Rios del Benfica: caratteristiche diverse, ma più giovani e comunque con una buona esperienza internazionale.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Possibile addio Lobotka-Anguissa, Manna sonda il mercato

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