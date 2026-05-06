Tripperia di vico Casana | ok dal Ministero per la vendita di riccetto e castagnetta

Il Ministero ha dato il via libera alla vendita da parte della tripperia di vico Casana di castagnetta e riccetto, due tipologie di trippa ottenute dai genitali di mucca. Questi prodotti erano stati sottoposti a sequestro nei mesi scorsi, a cui si opponeva il proprietario del negozio, assistito dal suo avvocato. Ora, con l'autorizzazione ufficiale, la vendita può riprendere regolarmente.

Alla fine l'ok del Ministero è arrivato: la tripperia di vico Casana potrà vendere castagnetta e riccetto, le due parti di trippa derivate dai genitali della mucca poste sotto sequestro nei mesi scorsi contro cui il titolare Francesco Pisani, assistito dall'avvocato Daniele Pomata, aveva.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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