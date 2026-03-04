Pressing di Regione e ministero su Eni per il cracking l' ipotesi | messa in vendita dello stabilimento nel petrolchimicco

Regione Puglia e ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno incontrato a Roma per discutere del futuro dello stabilimento petrolchimico. La questione riguarda un possibile pressing su Eni per il cracking e l’ipotesi di mettere in vendita lo stabilimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sull’esito dell’incontro o sulle decisioni prese.

Bocche cucite sull'incontro tra Regione Puglia e ministero delle Imprese e del Made in Italy che si è svolto lunedì a Roma per discutere del destino del polo petrolchimico di Brindisi e, in particolare, dello stabilimento Versalis. Un argomento che, come dimostra la vertenza Basell affrontata poche ore dopo al tavolo del comitato Sepac, ha un effetto "domino" non solo sull'industria del capoluogo messapico ma anche su tutta la chimica di base italiana. L'ipotesi della cessione Il punto della questione è la possibile messa in vendita degli impianti brindisini - attualmente in stato di "conservazione" - ed in particolare del cracking,...