Il Ministero della Difesa condannato | la Corte di Appello di Roma dà ragione agli orfani del maresciallo Di Vico morto per amianto

26 febbraio 2026 – La Corte di Appello di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a riconoscere ai figli del maresciallo Leopoldo Di Vico i benefici previsti per le vittime del dovere. Giuseppe e Mario, finora esclusi perché non risultavano “a carico” al momento della morte del padre, ottengono così un indennizzo di 100 mila euro ciascuno, e il diritto all’assegno vitalizio per un importo di 800 euro mensili. Originario di Caserta ma residente con tutta la famiglia a Marcellina (Rm), il maresciallo Leopoldo Di Vico, ha prestato servizio nell’ Esercito italiano dal 1978 al 2013 come meccanico e manutentore di mezzi corazzati, operando per anni a contatto con componenti contenenti amianto, in ambienti non adeguatamente bonificati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Amianto nell’Aeronautica Militare: il TAR del Lazio condanna il Ministero della Difesa a risarcire il maresciallo Nicola PaneiRoma, 15 gennaio 2025 – Il TAR del Lazio ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore del maresciallo dell’Aeronautica...

Maxi risarcimento al pompiere morto per amianto. Ministero condannato a pagare un milioneLa Spezia, 25 gennaio 2026 – Poco meno di un milione di euro di risarcimento dal ministero dell’Interno.

