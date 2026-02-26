Il Ministero della Difesa condannato | la Corte di Appello di Roma dà ragione agli orfani del maresciallo Di Vico morto per amianto

26 febbraio 2026 – La  Corte di Appello di Roma  ha  condannato il Ministero della Difesa  a riconoscere  ai figli del maresciallo Leopoldo Di Vico  i  benefici previsti per le vittime del dovere.  Giuseppe e Mario, finora  esclusi perché non risultavano “a carico”  al momento della morte del padre,  ottengono così  un  indennizzo  di  100 mila euro ciascuno, e il  diritto all’assegno vitalizio  per un importo di  800 euro mensili. Originario di Caserta ma residente con tutta la famiglia a  Marcellina  (Rm), il  maresciallo Leopoldo Di Vico, ha prestato servizio nell’ Esercito italiano  dal 1978 al 2013 come meccanico e manutentore di mezzi corazzati, operando per anni a contatto con componenti contenenti amianto, in ambienti non adeguatamente bonificati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

