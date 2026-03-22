March e Dalmasso dominano a Winterberg | trionfo nel PSL a squadre e stagione perfetta

La coppia azzurra chiude in trionfo la Coppa del Mondo del parallelo: successo nella gara a squadre e Nations Cup nel segno dell’Italia Aaron March e Lucia Dalmasso chiudono nel migliore dei modi la stagione di Coppa del Mondo, imponendosi nello slalom parallelo a squadre di Winterberg. Il successo suggella un inverno straordinario per il team italiano del parallelo, capace di dominare la scena internazionale con risultati di assoluto prestigio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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