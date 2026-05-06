Trieste scoperto grow box a Borgo San Sergio | arrestato 42enne

I Carabinieri di Trieste hanno arrestato un uomo di 42 anni dopo aver scoperto una grow box nascosta all’interno della sua abitazione nel quartiere di Borgo San Sergio. Durante un controllo in strada in zona Rosandra, i militari hanno notato comportamenti sospetti e hanno deciso di perquisire l’abitazione. All’interno, hanno rinvenuto un sistema tecnologico utilizzato per la coltivazione di sostanze.

? Cosa scoprirai Come faceva il 42enne a nascondere una serra tecnologica in casa?. Cosa hanno trovato i Carabinieri dopo il controllo in strada della Rosandra?. Come funzionava il sistema idroponico per produrre la droga nel quartiere?. Chi alimentava il mercato locale con i sacchetti già pronti?.? In Breve Sequestrati 400 grammi di marijuana e 9 piante in coltivazione idroponica.. Operazione avvenuta sabato 18 aprile 2026 in strada della Rosandra.. Sospettato arrestato in casa con sistema di ventilazione e illuminazione artificiale.. Micro-produzione residenziale a Borgo San Sergio richiede monitoraggio capillare del territorio.. I Carabinieri della stazione di Trieste-Borgo San Sergio hanno arrestato un uomo di 42 anni nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, dopo aver scoperto una coltivazione clandestina di cannabis.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, scoperto grow box a Borgo San Sergio: arrestato 42enne Notizie correlate Seconda truffa in due giorni a borgo San Sergio: spariti 9mila euroIl malintenzionato si è finto un appartenente alle forze dell’ordine e ha raggirato un novantenne in via Cubi. Leggi anche: Borgo San Sergio: spariscono quasi 8000 euro tra oro e contanti, ancora una truffa Contenuti di approfondimento Si parla di: Droga in casa e serra indoor nascosta: arrestato 42enne a Trieste con 9 piante di cannabis; Coltiva marijuana in casa: scoperta serra indoor e droga pronta allo spaccio.