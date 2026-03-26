A due giorni di distanza, un’altra truffa si è verificata a borgo San Sergio, portando via circa 9.000 euro. Un uomo ha ricevuto una telefonata da una persona che si spacciava per un ufficiale delle forze dell’ordine, convincendolo a consegnare il denaro. Questa è la seconda truffa in pochi giorni nella stessa zona, entrambe messe in atto da falsi rappresentanti delle forze dell’ordine.

Il malintenzionato si è finto un appartenente alle forze dell’ordine e ha raggirato un novantenne in via Cubi. Il giorno prima un altro episodio in via Cubi. Indagano i carabinieri L’ennesima truffa da parte di un finto operatore delle forze dell’ordine è andata in scena, purtroppo con successo, in zona borgo San Sergio. Il giorno prima, sempre a borgo San Sergio e precisamente in via Amatori, è andata a segno un'altra truffa per un valore di 8mila euro. La vittima è un anziano di 95 anni residente in via Cubi, che nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 maggio, è stato tratto in inganno da una telefonata. Il truffatore, dopo essersi qualificato come appartenente delle forze dell’ordine, ha convinto l’uomo a far entrare in casa un complice, che si è fatto consegnare 9mila euro in contanti più alcuni orologi di scarso valore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Seconda truffa in due giorni a borgo San Sergio: spariti 9mila euro

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