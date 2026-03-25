A Borgo San Sergio, nella zona di via Amatori, sono stati sottratti circa 8.000 euro tra oro e contanti. Si tratta dell'ultimo episodio di una serie di truffe e furti che coinvolgono la città, con precedenti avvenuti anche nel quartiere di San Giovanni. Le forze dell'ordine stanno indagando per individuare i responsabili e chiarire le modalità degli episodi.

La lista di truffe commesse in città è ormai inarrestabile. Dopo il colpo messo a segno a San Giovanni, i malviventi sono riusciti a colpire nel rione di Borgo San Sergio e, più precisamente, nella zona di via Amatori. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri 24 marzo. Un soggetto si è presentato sulla porta di ingresso di una donna identificandosi come appartenente alle forze dell'ordine e, attraverso il solito raggiro, ha convinto la vittima a consegnargli l'oro di cui disponeva in casa. La scusa, questa volta, è stata quella di convincere la donna che i preziosi fossero stati rubati. Ad accorgersi della truffa è stato il figlio, che a quel punto ha fatto intervenire i carabinieri. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Borgo San Sergio: spariscono quasi 8000 euro tra oro e contanti, ancora una truffa

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