Tre milioni dal Rugby Club al polo sportivo Sos San Biagio

Il Rugby Club di Codogno ha deciso di investire tre milioni di euro per migliorare il polo sportivo di viale Duca d’Aosta, che include anche la Polisportiva Calcio San Biagio. La scelta nasce dalla volontà di rinnovare gli spazi e offrire strutture più moderne ai giovani atleti. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi campi e impianti, contribuendo a rafforzare l’offerta sportiva locale. I lavori inizieranno nei prossimi mesi e dureranno circa un anno.

Progetto ambizioso del Rugby Club Codogno per il polo sportivo di viale Duca d'Aosta, che comprende anche la Polisportiva Calcio San Biagio. Lo sostiene una cordata di imprenditori guidata da Davide Rossi, ex giocatore e figlio d'arte del rugby locale, che mette sul piatto tre milioni. Obiettivo, trasformare l'area in un centro d'élite: nuovi spogliatoi per rugby e calcio, rifacimento delle tribune per entrambi i campi, illuminazione e parcheggi. Fiore all'occhiello, un ristorante-pizzeria con club-house. Il problema non è solo economico: a fine giugno scade la concessione dell'intero lotto, che potrebbe finire nelle mani del miglior offerente in un bando pubblico del Comune, proprietario dell'area.