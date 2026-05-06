Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e Napoli Nord | via libera dal plenum del Csm ai nuovi presidenti

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato le nomine dei nuovi presidenti dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere e Napoli Nord. Le decisioni sono state adottate durante una riunione del plenum, che ha formalizzato le assegnazioni per queste posizioni. Le nomine sono ora ufficiali e diventano operative nelle prossime settimane.

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha dato il via libera alle nomine dei nuovi presidenti dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere e Napoli Nord.A guidare il foro sammaritano, come anticipato da Casertanews, sarà Giovanna Napoletano, già presidente della Corte d’Assise a Santa.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate “La fine del mese” in scena all’Henna – Teatro e Arte a Santa Maria Capua Vetere:Tempo di lettura: 2 minutiNuovo appuntamento teatrale con La fine del mese, la commedia contemporanea scritta da Mario Autore e Vittorio Passaro, in... Torna "La Sgambettata" a Santa Maria Capua VetereUna giornata all’aria aperta, tra movimento, socialità e scoperta del territorio: il 26 aprile torna a Santa Maria Capua Vetere “La Sgambettata”,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: I 500 euro per aggiornarsi anche ai supplenti, a Santa Maria Capua Vetere 2.000 euro di risarcimento a ricorrente con Anief; Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020); Rissa fuori dalla discoteca in Costa Smeralda, Tony Effe in tribunale; Scomparso da 31 anni: il tribunale decreta la morte presunta di Vincenzo Iossa. Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e Napoli Nord: via libera dal plenum del Csm ai nuovi presidentiA Napoli Nord, dopo il pensionamento del presidente Luigi Picardi, arriva Antonio Mungo, giudice alla Corte d'appello di Napoli. Palazzo Bachelet ha dato l’ok con ampia maggioranza con un voto ... casertanews.it https://www.scuolainforma.news/carta-del-docente-ai-precari-il-tribunale-di-santa-maria-capua-vetere-riconosce-2-000-euro-di-arretrati/ - facebook.com facebook