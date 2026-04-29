La fine del mese in scena all’Henna – Teatro e Arte a Santa Maria Capua Vetere |

Da anteprima24.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo appuntamento teatrale con La fine del mese, la commedia contemporanea scritta da  Mario Autore  e  Vittorio Passaro, in scena  sabato 2 maggio alle ore 20  e  domenica 3 maggio alle ore 19  presso  Henna – Teatro e Arte. Il pubblico di Santa Maria Capua Vetere ritrova  Mario Autore, artista poliedrico già apprezzato per il ruolo di  Eduardo De Filippo   nel film di Sergio Rubini  e nominato ai  Nastri d’Argento, qui impegnato nella veste di autore, interprete e regista. Lo spettacolo, prodotto da  Piccola Città Teatro, arriva in scena con un  cast corale di giovani talenti della scena campana. Lo spettacolo...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - “La fine del mese” in scena all’Henna – Teatro e Arte a Santa Maria Capua Vetere:

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