Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo appuntamento teatrale con La fine del mese, la commedia contemporanea scritta da Mario Autore e Vittorio Passaro, in scena sabato 2 maggio alle ore 20 e domenica 3 maggio alle ore 19 presso Henna – Teatro e Arte. Il pubblico di Santa Maria Capua Vetere ritrova Mario Autore, artista poliedrico già apprezzato per il ruolo di Eduardo De Filippo nel film di Sergio Rubini e nominato ai Nastri d’Argento, qui impegnato nella veste di autore, interprete e regista. Lo spettacolo, prodotto da Piccola Città Teatro, arriva in scena con un cast corale di giovani talenti della scena campana. Lo spettacolo...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “La fine del mese” in scena all’Henna – Teatro e Arte a Santa Maria Capua Vetere:

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