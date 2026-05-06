Triage via app farmacisti virtuali e screening salvavita Le startup che ‘curano’ la salute

Negli ultimi anni, diverse startup stanno sviluppando soluzioni digitali per migliorare l’assistenza sanitaria in farmacia. Tra queste, ci sono applicazioni per il triage medico, farmacisti virtuali e strumenti di screening rapido. Queste innovazioni sono già operative e vengono utilizzate per semplificare i processi e offrire servizi più tempestivi ai pazienti. L’adozione di tecnologie digitali si sta diffondendo rapidamente nel settore farmaceutico.

Roma, 6 maggio 2026 – L’ Intelligenza Artificiale non è più solo una promessa futura: oggi rappresenta una leva concreta per trasformare il mondo della farmacia. A Cosmofarma Exhibition (Bolognafiere dall’8 al 10 maggio) il tema sarà affrontato nella Business Conference dell’8 maggio che da anni si avvale della competenza di autorevoli relatori. Titolo dell’edizione 2026 è ‘ Oltre il presente: la farmacia nel mondo che cambia ’, keynote speaker sarà Alec Ross, autore e professore presso la Bologna Business School, una tra le voci più autorevoli quando si parla di AI e innovazione. L’incontro affronterà i temi dell’evoluzione della farmacia in un contesto di cambiamenti, delle tecnologia e dell’approccio human centered.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Triage via app, farmacisti virtuali e screening salvavita. Le startup che ‘curano’ la salute Notizie correlate Screening e manovre salvavita, a Le Brentelle un sabato al mese dedicato alla salute con Croce Verde PadovaComincia il 18 aprile a Le Brentelle “La salute è adesso”, iniziativa di Croce Verde Padova che vedrà impegnati i propri operatori volontari un... I farmacisti al fianco dei cittadini, screening gratuiti al Mondello Festival: "Prevenire prima che curare"Sport, salute e prevenzione sul territorio delle principali malattie cardiovascolari: un’unione che prende forma a Palermo attraverso i farmacisti e... Contenuti di approfondimento Farmacisti vaccinatori esclusi dal triage in hub vaccinali della ToscanaNegli hub vaccinali della Regione Toscana in farmacisti volontari non possono occuparsi del triage: potrebbero allestire il vaccino Negli hub vaccinali della Regione Toscana in farmacisti volontari ... farmacista33.it Farmacisti via dall’hub, intervenga FigliuoloFarmacisti Volontari allontanati dagli Hub vaccinali su disposizione dell’Asl Toscana nord ovest: una decisione che arriva all’attenzione del generale Figliuolo. A contattare il commissario ... lanazione.it