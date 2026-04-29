I farmacisti al fianco dei cittadini screening gratuiti al Mondello Festival | Prevenire prima che curare
Durante il Mondello Festival, farmacisti e nutrizionisti hanno organizzato uno screening gratuito dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di controlli periodici e stili di vita sani, offrendo servizi di prevenzione direttamente sul territorio. L’evento si inserisce in un progetto più ampio che collega sport, salute e prevenzione, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini.
Sport, salute e prevenzione sul territorio delle principali malattie cardiovascolari: un’unione che prende forma a Palermo attraverso i farmacisti e i nutrizionisti in un format innovativo. Da domani, giovedì 30 aprile, a domenica prossima, 3 maggio, in occasione del “Mondello Sport Festival.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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