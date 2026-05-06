? Cosa scoprirai Come può un hard disk proteggere la memoria di un'intera isola?. Chi sono i due ragazzi che affrontano il dolore del distacco?. Perché il soffio di Linosa diventa il simbolo di una comunità?. Dove si nasconde il legame tra tradizioni siciliane e tecnologia digitale?.? In Breve Proiezione mercoledì 6 maggio ore 19 presso il Cinema Edera di Treviso. Film prodotto da Qoomoon e Rai Cinema con supporto della Regione Siciliana. Durata della pellicola di 86 minuti con musiche di Leandro Picarella. Protagonisti Ettore e Giovannino vivono il distacco tra Linosa e terraferma. Domani, mercoledì 6 maggio alle ore 19, il Cinema Edera di Treviso ospiterà la proiezione di Sciatunostro, l’opera cinematografica di Leandro Picarella che racconta un’infanzia mediterranea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, il Cinema Edera racconta l’anima di Linosa con Sciatunostro

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