Il nuovo lungometraggio di Leandro Picarella, intitolato Sciatunostro, approda a Napoli per una serie di proiezioni presso Casa Cinema Napoli. La pellicola, che racconta le dinamiche emotive tra due ragazzi nell’isola di Linosa, si presenta in città a partire da giovedì 9 aprile alle ore 17:00, con diverse appuntamenti previsti nei giorni successivi. L’agenda delle proiezioni per il pubblico napoletano prevede una programmazione distribuita tra il 10 aprile, con un inizio fissato per le 17:00, e l’11 aprile, quando lo schermo si accenderà alle ore 11:00 e alle 13:00. Il ciclo di incontri proseguirà il 12 aprile alle 13:00 e si concluderà il 13 aprile alle 17:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciatunostro a Napoli: il racconto di Linosa tra memoria e mare

Linosa, il film Sciatunostro e il legame tra due amici a rischioLeandro Picarella porta al cinema la storia di Ettore e Giovannino, due amici legati da un legame profondo a Linosa.

Sciatunostro, recensione: l’estate dell'amicizia tra mare, sole e una videocameraIl poetico racconto di Leandro Picarella è un coming of age che racconta l'estate di due ragazzini sull'isola di Linosa.

Argomenti più discussi: Sciatunostro, ultimo film di Leandro Picarella, per la prima volta a Napoli: È la storia di chi parte e di chi resta; CINEMA - Sciatunostro dal 9 aprile presso Casa Cinema Napoli.

Arriva a Napoli Sciatunostro, il nuovo film di Leandro PicarellaSarà per la prima volta a Napoli Sciatunostro, il nuovo film di Leandro Picarella, il poetico racconto d’infanzia tra due bambini nell’isola di Linosa, storia d’estate che riflette sul tempo e la me ... napolitoday.it

Sciatunostro, ultimo film di Leandro Picarella, per la prima volta a Napoli: «È la storia di chi parte e di chi resta»Prima volta a Napoli per Sciatunostro, il nuovo film di Leandro Picarella. La pellicola, per il sua prima napoletana, verrà proiettata domani, 9 aprile, alle 17 presso ... ilmattino.it

Sciatunostro, recensione: l’estate dell'amicizia tra mare, sole e una videocamera x.com

Sciatunostro è un film per chiunque abiti un luogo, per chiunque è andato via da casa e per chiunque è rimasto. È quella sensazione di respiro a polmoni aperti che si sente quando smettiamo di parlare, pensare, lavorare e ascoltiamo un territorio. Quello che - facebook.com facebook